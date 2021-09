Narcos: Messico, teaser della terza stagione e data d'uscita

“Il 5 novembre preparati per il colpo finale”, recita lo slogan che appare sul teaser di appena 48 secondi. Durante alcune scene di azione e violenza, la voce fuoricampo di una donna dice: “La guerra si diffonde come il fuoco, ma non importa quanto velocemente bruci, la musica continua a suonare”. E nel breve video si susseguono, infatti, immagini di feste sontuose con bunker sotterranei piene di denaro e droga, sparatorie e risse. Verso la fine del teaser appare improvvisamente un uomo che fa scoppiare un bazooka durante un inseguimento in macchina.

La trama della terza stagione di Narcos: Messico

approfondimento

Tutti i film su Pablo Escobar

“Narcos: Messico” è inizialmente concepita come quarta stagione della serie “Narcos”, ma poi viene sviluppata come spin-off indipendente. La storia delle prime due stagioni viene incentrata sul Cartello di Guadalajara in Messico e, in particolare, sulla nascita e sull’ascesa dell’organizzazione criminale negli anni ’80, quando Miguel Ángel Félix Gallardo ne assume il controllo. Il signore della droga messicano riesce, infatti, a mettere insieme i singoli trafficanti del Paese, creando un sistema in grado di gestire l’intera esportazione di cocaina e marijuana verso gli Stati Uniti. A contrastare il re del crimine e l’intera associazione è l’agente DEA Kiki Camarena, le cui indagini si intrecciano a una serie di eventi che influenzano non solo il traffico di droga ma anche la guerra ad essa. L’ultima puntata della seconda stagione mostra Félix in prigione, che anticipa il caos imminente che il suo arresto provocherà, con i nuovi cartelli che nasceranno per contendersi il potere del mercato della droga in Messico. L’ultima stagione della serie sarà dunque ambientata negli anni ’90 e si concentrerà sulla guerra per la spartizione dell’impero lasciato da Miguel Ángel Félix Gallardo.

Il cast della terza stagione senza Diego Luna

Nel cast della terza stagione non ci sarà l’attore Diego Luna, che nella prima e seconda stagione della serie ha interpretato Miguel Ángel Félix Gallardo. Ritroveremo, invece, Scoot McNairy, Alejandro Edda, José María Yázpik, Mayra Hermosillo, Alfonso Dosal, Manuel Masalva, Matt Letscher, Gorka Lasaosa e Alberto Ammann. Tra i nuovi volti, ci saranno quelli del cantante portoricano Bad Bunny, nei panni di Arturo “Kitty” Paez, di Luis Gerardo Méndez che vestirà i panni del poliziotto Victor Tapia e di Alberto Guerra che interpreterà Ismael “El Mayo” Zambad. L’attrice Luisa Rubino reciterà nel ruolo di una giovane giornalista, impegnata nella lotta alla corruzione. Come guest star troveremo Yessica Borroto, Damayanti Quintanar, Manuel Uriza e Markin López.