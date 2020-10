Narcos: Messico, annunciata la terza stagione

“ Nacors: Messico ” è stata rinnovata per una terza stagione. Con un breve teaser trailer infatti Netflix ha annunciato la messa in produzione di una nuova serie di episodi per lo spin-off di “Narcos”, la cui seconda stagione ha fatto il proprio debutto sulla piattaforma streaming lo scorso 20 febbraio.

approfondimento

La nuova stagione non vedrà però come showrunner Eric Newman, che cederà il proprio posto a Carlo Bernard. Un cambio di particolare rilevanza, considerando la presenza di Newman in tutte le cinque stagioni del progetto, inclusa dunque quella originale dedicata alla cattura di Pablo Escobar.

Non un licenziamento, bensì una scelta artistica da parte dello stesso Newman, impegnato nella supervisione della serie “Painkiller” e su progetti come “Escape From Spiderhead”, con Chris Hemsworth, e “The Upper World” con Daniel Kaluuya.

Ecco il suo messaggio d’addio: “Sono grato d’aver potuto guidare ‘Narcos’ e ‘Narcos: Messico’ in questi cinque anni. Sono davvero fiero di cosa sia riuscito a ottenere questo team. Oltre dieci anni fa Carlo Bernard è stata la prima persona con la quale ho parlato di questo progetto. Sono felice di lasciare a lui la terza stagione di ‘Narcos: Messico’”. Nessuna informazione sulla possibile uscita della terza stagione, che potrebbe vedere la luce negli ultimi mesi del 2021.