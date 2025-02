Spirit Awards, Anora e Baby Reindeer conquistano tre premi a testa

Anora continua la sua corsa verso una notte degli Oscar alla quale si presenta un po’ a sorpresa da favorito numero uno per la statuetta di migliore film. Il film di Sean Baker ha conquistato gli Spirit Award, premi assegnati dall'organizzazione no-profit IFP/West (ridenominata dal 2005 Film Independent) per sostenere e promuovere il cinema indipendente la cui cerimonia si svolge normalmente la sera prima degli Oscar ma che quest’anno li anticipa di una settimana.

Anora miglior film

Anora si è prevedibilmente imposto nella categoria miglior film, battendo, tra gli altri, The Substance con Demi Moore, ma anche nelle categorie miglior regista con Sean Baker e migliore attrice protagonista (agli Spirit Awards le categorie degli attori non sono divise per genere) con Mikey Madison. Tutte categorie in cui Anora è candidato anche agli Oscar, dove ha raccolto sei nomination.