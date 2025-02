Anora, il film premiato a Cannes 2024 torna al cinema. Il cast

8/9 ©Webphoto

Aleksej Serebrjakov (a destra, accanto a Dar'ja Ekamasova) interpreta Nikolaj Zacharov. Il regista del film, Sean Baker, aveva pensato per anni di fare un film sulla comunità russo-americana di Brighton Beach. L’ispirazione per il film gli è venuta da una vicenda in cui la moglie di un debitore era stata presa in ostaggio dalla mafia russa. Abbandonata dal marito, si era innamorata di uno dei rapitori. Baker non voleva fare un film di gangster, così ha cambiato il motivo del contenzioso, con la protagonista che si sposa con il figlio di un oligarca