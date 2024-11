Anora, una clip esclusiva del film in uscita al cinema dal 7 novembre

Arriva nelle sale italiane il lungometraggio premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Diretta da Sean Baker, una sorprendente, emozionante, versione della fiaba di Cenerentola, ambientata tra Manhattan, Brooklyn e Las Vegas.

Presentato in anteprima assoluta alla 77ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'oro, Anora arriva nelle sale italiane a partire dal 7 novembre con con Universal Pictures International Italy. Scritto, prodotto, diretto e montato da Sean Baker, il lungometraggio è interpretato da Mikey Madison (C'era una volta a Hollywood, Scream) , Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian. In attess dell'uscita della pellicola, in testa trovate una scena in esclusiva per il sito di Sky TG24

La trama Anora, una giovane lavoratrice del sesso di Brooklyn, si imbatte nella possibilità di vivere la fiaba di Cenerentola, dopo aver incontrato e sposato, senza grandi dubbi, il figlio di un oligarca. Una volta che la notizia arriva in Russia, l'esperienza da sogno è minacciata dall'arrivo a New York dei suoceri, intenzionati a far annullare il matrimonio.

note di produzione Fra stile entusiasmante, intrattenimento puro ed emozioni genuine, Anora è una variazione molto particolare sul tema di Cenerentola: una storia che poteva arrivare solamente da un regista come Sean Baker. Ambientato nel 2018, il film segue l’odissea folle della sua omonima protagonista, una giovane lavoratrice del sesso, che vede la sua quotidianità da ballerina per locali erotici travolta dall’impeto e dai soldi infiniti del figlio di un oligarca russo. La storia prende un andamento imprevisto, capace di accompagnare lo spettatore in luoghi che sembrano privi di qualsiasi coerenza, da un lussuoso club per soli uomini a Manhattan a un gigantesco complesso sul mare di Brooklyn, fino alle luci e alle meraviglie di Las Vegas. Proprio quando il film sembra assestarsi sui ritmi della storia romantica, cambia registro per trasformarsi in un’energica e divertente carambola di inseguimenti fra le strade di Brighton Beach, Coney Island e Manhattan. Verso la fine, i toni cambiano ancora una volta, arrivando a una conclusione sfumata e toccante con la protagonista che si ritrova al punto di partenza che credeva di essersi lasciata alle spalle.