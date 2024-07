Anora, il trailer del film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes

Sulla Croisette il film di Sean Baker aveva ricevuto sette minuti e mezzo di standing ovation. Racconta la storia d'amore tra Anora, una spogliarellista uzbeko-americana, e Vanya, il giovane e ricco figlio di un oligarca russo. Quando i genitori di lui lo scoprono, la loro favola viene messa in pericolo. In arrivo nelle sale il 7 novembre

È uscito il trailer di Anora, il film di Sean Baker che ha vinto la Palma d’Oro per il Miglior film alla 77esima edizione del Festival di Cannes, dove ha ricevuto sette minuti e mezzo di standing ovation. La pellicola racconta la storia di Anora (Mikey Madison), una spogliarellista uzbeko-americana per la quale il capo organizza spesso incontri con clienti di madrelingua russa. Una notte, Vanya (Mark Eidelstein), il giovane e ricco figlio di un oligarca russo paga per farla diventare la sua ragazza per una settimana. Inaspettatamente, i due si innamorano e fuggono, ma quando i genitori di lui lo scoprono, la favola viene messa in pericolo. Il film uscirà nelle sale italiane il 7 novembre.