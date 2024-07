Captain America: Brave New World, il trailer e la data di uscita

La clip con le prime immagini montate del quarto lungometraggio dedicato al supereroe con lo scudo di vibranio mostra il successore di Chris Evans, Anthony Mackie, alle prese con il presidente degli Stati Uniti, che ha il volto di Harrison Ford. Al termine, il nuovo villain interpretato da Giancarlo Esposito



L'arrivo di un trailer di una pellicola parecchio attesa, normalmente, contribuisce a placare le aspettative dei fan, quello di Captain America: Brave New World, appena diffuso dai Marvel Studios, riesce, invece, ad accrescere la curiosità degli appassionati di cinecomic che dovranno aspettare il 2025 per vedere sul grande schermo il seguito delle avventure del supereroe con lo scudo di vibranio.

Il teaser trailer ufficiale, il primo della pellicola diretta da Julius Onah con Anthony Mackie, rivela, infatti la data di debutto del titolo negli States, il 14 febbraio 2025. L'anteprima mostra, inoltre, i volti di due new entry nel MCU: Harrison Ford e Giancarlo Esposito.

Il trailer con Harrison Ford e Giancarlo Esposito È un mondo completamente nuovo quello in cui Anthony Mackie deve agire come custode dello scudo di Steve Rogers che gli era stato affidato dall'eroe interpretato da Chris Evans in Avengers: Endgame.

I protagonisti delle avventure sono cambiati ma le minacce al potere sono sempre in agguato in uno scenario che, probabilmente, richiede più coraggio, come suggerisce il titolo del trentacinquesimo film dell'Universo Marvel.

Sam Wilson, che il pubblico ha imparato a conoscere e ad apprezzare come Falcon, la spalla di "Cap", riceve la proposta di diventare un agente al servizio del governo da parte del presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross che, in questa nuova parte della storia, ha il volto di Harrison Ford (che ha preso il posto dello scomparso William Hurt).

Non c'è modo di riflettere: il nuovo Captain America si mette alla prova salvando la vita a Ross, finito nel mirino di un attentatore. Il clima si scalda rapidamente nel montaggio di poco più di novanta secondi, sufficienti per capire che non c'è tempo da perdere. La Casa Bianca (l'America?) andrà in mille pezzi e ci sono nuovi nemici letali da affrontare. Uno di questi è Giancarlo Esposito che compare, nella clip, minaccioso. Solo al termine si scorge, per un istante, una vecchia conoscenza: l'alter ego di “Thunderbolt” Ross: Red Hulk.

Anthony Mackie, il nuovo “Cap” Sequenze spettacolari e nuovi ingressi a parte, il quarto film dedicato a Captain America, una delle figure più amate del Marvel Cinematic Universe, pone al centro di tutto il confronto tra il vecchio e il nuovo "Cap", un aspetto a cui è difficile sfuggire, sia per gli autori che per lo spettatore.

Non è un caso, infatti, che la selezione delle immagini per il primo teaser ufficiale sia finita su uno scambio di battute tra Ford e Mackie, Wilson e Ross, col primo che fa notare (non senza una nota sprezzante) che lui non è Steve Rogers, ovvero, il Captain America che conoscevamo.

Wilson punto nel vivo, perché evidentemente ancora scosso per l'addio all'amico Avenger, ribadisce che sì, non è Rogers e il tono con cui pronuncia la sua battuta dice molto sul tipo di percorso che intraprenderà il suo personaggio, da cui i fan Marvel si aspettano parecchio.

Nel film, che sarà il primo lungometraggio targato Marvel del 2025, torneranno molti volti dei precedenti capitoli, da Denny Ramirez (il nuovo Falcon), a Carl Lumbly, a Liv Tyler.

La storia racconta i fatti successivi a quelli sviluppati nella serie The Falcon and the Winter Soldier del 2021. Per i vecchi e i nuovi fan della saga c'è tutto il tempo per rivedere e recuperare quello che è stato detto in precedenza.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Studios (@marvelstudios) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie