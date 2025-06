Ratatouille 2, si lavora al sequel col piccolo chef Disney Pixar

Ratatouille, il film animato uscito nel 2007, e nato dalla collaborazione tra Pixar Animation Studios e Walt Disney Pictures, avrà un sequel. Rivedremo dunque il topolino Remy (doppiato da Patton Oswalt), col suo desiderio di diventare un famoso chef, diciotto anni dopo la sua prima apparizione.

Il sequel di Ratatouille

In una recente puntata di The Hot Mic, Jeff Sneider di The InSneider ha affermato che Ratatouille 2 verrà realizzato. Prima o poi. "L'ho sentito, tipo, un po' di tempo fa. È stato smentito. Ho pensato, 'Non lo so'. Non so se mi bevo questa smentita", ha detto. "Sono abbastanza sicuro che ci sarà un sequel. Guarda di cosa stiamo parlando: non si può necessariamente fare un sequel vero e proprio per Up. Forse si potrebbe fare per WALL-E. Ma Ratatouille grida sequel".

Ratatouille 2 non è ancora stato ufficializzato. Tuttavia, qualche tempo fa, il direttore commerciale e regista della Pixar Pete Docter ha spiegato che, nei piani dell'azienda, c'è uno schema ben preciso: l'uscita di un film originale, e poi un sequel. Di recente è uscito il nuovo film Elio, il 19 giugno 2026 uscirà Toy Story 5, mentre Coco 2 e Gli Incredibili 3 sono entrambi in lavorazione. Per quanto riguarda i film originali, l'uscita di Hoppers è attualmente prevista per il 6 marzo 2026, mentre quella di Gatto per il 18 giugno 2027.