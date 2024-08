Toy Story 5, svelato il primo teaser trailer del film

Cinema

To Catch a Killer - L’uomo che odiava tutti - Sky Cinema Uno. Debutta il 5 agosto il thriller investigativo con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. A Baltimora, un killer ha compiuto una strage con un fucile di precisione. Eleanor, una giovane agente di polizia, viene reclutata dall’investigatore capo dell’FBI per aiutare nelle indagini. Inizia così una caccia all’uomo senza precedenti

The Nun II - Sky Cinema Suspense. Il sequel dell’horror con Taissa Farmiga arriva in streaming il 7 agosto. Nella francese Aarascon, nel 1956, un sacerdote muore in circostanze tanto terribili quanto misteriose davanti agli occhi del suo chierichetto. Suor Irene, ancora turbata dalla lotta contro il demone avvenuta pochi anni prima, vive serenamente in un convento. Ma la morte di quel prete, insieme alle strane morti di altri preti e suore, sconvolge ogni cosa