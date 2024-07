Inside Out 2 supera Frozen 2: film d'animazione con il maggior incasso

Dopo 6 settimane dall'uscita, il nuovo atto della saga di Riley e delle sue Gioia, Rabbia e anche Ansia e Invidia ha generato 601 milioni di dollari a livello nazionale e 861 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 1,46 miliardi di dollari



Inside Out 2 ha superato Frozen 2, diventando il film d'animazione con il maggior incasso della storia. E la Disney batte un suo stesso record. Il seguito del film che racconta come funzionano le emozioni ha superato il secondo capitolo della fiaba “ghiacciata”, che prima era la pellicola d'animazione con il maggiore incasso della storia. Dopo sei settimane dall'uscita, Inside Out 2 ha generato 601 milioni di dollari a livello nazionale e 861 milioni di dollari a livello internazionale, portando il totale globale a un’impressionante cifra di 1,46 miliardi di dollari.



Frozen 2 ha riscosso un successo ben maggiore del film originale del 2013: aveva raccolto 1,45 miliardi di dollari durante la sua uscita nelle sale nel 2019. Come fa notare il magazine statunitense Variety in queste ore, “il remake di Il Re Leone del 2019 della Disney, che ha guadagnato uno stupefacente 1,65 miliardi di dollari, è tecnicamente generato al computer, ma lo studio ha categorizzato il film come live-action. Quindi, non ha un posto nella lista dei migliori film d'animazione”.



Gioia sarà al settimo cielo (e Invidia assai soddisfatta…)

Con questo record battuto da Inside Out 2, chissà quanto sta esultando Gioia! Invece Invidia potrà essere soddisfatta per un bel po’, senza stressare troppo le altre emozioni con i suoi occhioni che traboccano invidia appunto... Per quanto riguarda Ansia, beh… di certo, dopo un successo del genere, l’ansia da prestazione per chi si ritroverà a fare il terzo capitolo di Inside Out sarà notevole.

Inside Out 2 ha appena superato Barbie (e segna record su record) In termini di vendite globali dei biglietti, Inside Out 2 ha appena superato Barbie (che ha totalizzato 1,446 miliardi di dollari) come il tredicesimo film più grande di tutti i tempi. Tra i suoi numerosi record, il sequel di Disney e Pixar è il film d'animazione che ha raggiunto il miliardo di dollari più velocemente, avendolo fatto in soli 19 giorni. È anche il film con il maggiore incasso del 2024 fino ad oggi, e l'unico di quest'anno a entrare nel club del miliardo di dollari. “Inside Out 2 ha avuto successo nelle sale grazie a diversi fattori, tra cui la buona reputazione del film originale del 2015, un passaparola eccellente e un'attrattiva per tutte le età”, scrive Rebecca Rubin in un articolo pubblicato nelle scorse ore su Variety.

Già il primo film aveva trionfato (con 858 milioni di dollari a livello globale) Il primo Inside Out aveva trionfato con 858 milioni di dollari a livello globale, ma il sequel è riuscito a superare di molto queste vendite di biglietti in poche settimane.

Inside Out 2 è costato 200 milioni di dollari per essere prodotto. Il guadagno pazzesco che garantisce “ha anche risollevato Pixar dal suo declino al botteghino”, prosegue Rubin su Variety. Il passaparola positivo è stato importantissimo: la critica e il pubblico si sono detti molto affascinati e stupiti positivamente dal seguito, quindi il passaparola positivo è stato un vantaggio per le vendite dei biglietti.

Quasi un decennio dopo l'originale, Inside Out 2 torna a portarci dritti dritti nella mente dell’ormai adolescente Riley, le cui emozioni familiari di Gioia, Tristezza, Disgusto e Rabbia erano al comando. Mentre si prepara per il campo estivo, però, ne arrivano molte altre nuove, per esempio Ansia, Invidia e Imbarazzo, portando un po’ di caos nella mente e nell’animo della protagonista.