Inside Out 2 nella top 10 dei film animati più visti negli USA

Non tende ad arrestarsi il successo di Inside Out 2 , l’atteso sequel del lavoro uscito nel 2015. Come rilanciato da Wired , la pellicola è entrata nella lista dei dieci film d’animazione con il maggior incasso di sempre sul suolo americano.

Inside Out 2, successo al botteghino

Ad oggi, venerdì 28 giugno, la pellicola ha superato quota 400.000.000 di dollari in America e in Canada, stesso risultato per i territori internazionali con un totale di circa 830.000.000 di dollari incassati. Stando ai dati delle prime due settimane, Inside Out 2 potrebbe arrivare al miliardo di dollari al botteghino divenendo così una delle pellicole, al momento poco più di cinquanta, a essere riuscite in tale impresa.