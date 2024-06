Inside Out, la serie spin off uscirà nel 2025 su Disney Plus

A dare questa anticipazione è stato il regista della Pixar Pete Docter. In un'intervista ha spiegato che il lavoro è terminato e che dovrebbe arrivare in primavera. La trama riguarderà il potere dei sogni e come questi ci influenzano da svegli

Inside Out 2, a pochi giorni dall’uscita, sta già volando al botteghino in tutto il mondo. Ma neanche il tempo di godersi questo successo è già tempo di novità per il film prodotto da Pixar Animation Studios e da Walt Disney Pictures. Il regista della Pixar Pete Docter ha spiegato in un’intervista a Entertainment Weekly che uscirà uno spin-off della serie nel 2025 su Disney Plus e che i lavori sono già terminati.

Lo spin-off Pete Docter , Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios, nel corso di un’intervista alla rivista americana Entertainment Weekly, ha anticipato che il mondo di Inside Out non terminerà con questo secondo film al cinema. Ma che arriverà la serie spin-off su Disney+ nel 2025. “Abbiamo finito. Uscirà la prossima primavera. Non sono sicuro che ci sia una data di uscita specifica. Ricordate che nel primo film andiamo alla Dream Production per vedere come vengono creati i sogni di Riley? Questo spiega in parte perché sono così strani. Abbiamo continuato l'esplorazione del potere dei sogni e di come ci influenzano nella vita da svegli. Quindi, è piuttosto interessante", ha spiegato il regista Docter. Dalle anticipazioni, dunque, sarà una serie che si concentrerà sul mondo dei sogni e sul risvolto e gli effetti che questi hanno sulla nostra vita quotidiana. leggi anche Inside Out 2 al cinema, i doppiatori italiani raccontano i personaggi

Il successo di Inside Out 2 Il sequel di Inside Out, diretto da Kelsey Mann, è uscito negli Stati Uniti il 14 giugno 2024 (in Italia il 19 giugno) e ha già infranto diversi record. Con 154,2 milioni di dollari nel primo weekend è diventato il secondo film animato con il più redditizio esordio negli USA. Ha battuto inoltre il record mondiale di esordio per un film d'animazione con 295 milioni di dollari.