8/8

Il suo debutto in passerella, Deva Cassel l'ha fatto per Dolce & Gabbana nel 2021. Quello stesso anno, ha posato per la copertina del numero di luglio di Vogue Italia insieme alla mamma (già nel 2020, per la verità, aveva preso parte alla campagna per profumo Shine del brand siciliano). Sempre per D&G, ha partecipato alle campagne di Dolce Rose, Dolce Lily e Dolce Violet