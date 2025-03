3/14 ©IPA/Fotogramma

TOM SHANKLAND - Il regista britannico Tom Shankland, classe 1968, ha diretto diversi film horror come WΔZ (2007) e The Children (2008), e serie tv fra cui The Fades (2011), Ripper Street (2012), The Missing (2014), I Miserabili (2018) e The Serpent (2021). "La mia è una lettera d'amore alla Sicilia e a Tomasi di Lampedusa - ha raccontato - Mio padre insegnava letteratura italiana all'università in Inghilterra e aveva una predilezione per gli autori siciliani: il libro faceva parte della biblioteca casalinga e papà invogliava tutti a leggerlo e rileggerlo"

