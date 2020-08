Deva Cassel contro gli haters: "Vi dimostro che non sono rifatta"

Deva Cassel: “Non sono rifatta, ecco le prove”

approfondimento

Monica Bellucci: chi è il fidanzato Nicolas Lefebvre

Nelle immagini pubblicate tramite stories, si vede una piccolissima Deva già molto simile a mamma Monica, occhioni e labbra carnose. A corredo degli scatti anche alcune parole della giovane modella: “Queste sono le foto di quando ero piccola. Come potete vedere, le labbra sono grandi, la fronte alta. So che non dovrei dare importanza a certi commenti ma iniziano a influenzare la mia vita quotidiana. Quindi vi chiedo di smettere di diffondere notizie false quando non avete nessuna prova. Grazie. Ecco la dimostrazione che il mio viso non è affatto cambiato, tranne che per i segni del tempo”, ha scritto Deva. E poi ancora: “Non posterò altre foto di me da bambina, perché voglio mantenere la mia privacy. Ho scelto queste perché sono alcune di quelle che mostrano che ciò che dite è assurdo. So che i pettegolezzi rendono i social network vivi, possono essere divertenti e possono far riflettere ma non su argomenti come questo. Forza, dai, potete far di meglio” ha poi concluso. Del resto Deva è sempre stata molto gelosa della sua vita privata e anche il suo profilo Instagram, seguito da circa 47mila follower, conta solamente quattro foto. Segno che, proprio come mamma Monica, non ama essere social.