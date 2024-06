Inside Out 2, trama, doppiatori e data di uscita al cinema in Italia

Potete guardare il trailer di Inside Out 2 nel video che trovate in testa a questo articolo.

"Mi ci è voluto molto tempo per trovare un lavoro lì come sceneggiatore e animatore, ed è da lì che ho iniziato”, ha spiegato il regista di Inside Out 2. “Onestamente pensavo che sarebbe stato così che mi sarei ritirato in pensione". Poi la svolta: il produttore Mark Nielsen gli ha chiesto di unirsi al progetto e così è nato il sequel dell'amatissimo film Pixar.

In Italia, Inside Out 2 arriva al cinema dal 19 giugno. Scopriamo assieme tutto quello che bisogna sapere, partendo dalle parole del regista.

Il conto alla rovescia sta quasi per iniziare: manca poco all'uscita di Inside Out 2 , l’attesissimo sequel del capolavoro d’animazione di Pixar che racconta cosa accade nella nostra testa.

La trama

Il quartier generale viene improvvisamente demolito per fare posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni, nuove di zecca. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola questa nuova arrivata… Porterà con sé, infatti, tanti nuovi personaggi.

Riley non è più una bambina: benvenuta adolescenza!

Il sequel è stato scritto da Meg LeFauve, con alla regia troviamo Kelsey Mann (Monsters at Work). Nel team della produzione c'è Mark Nielsen. In questo nuovo capitolo, la protagonista Riley smette di essere una bambina per diventare un’adolescente.

Si ritroverà a dover affrontare la pubertà, un periodo della vita in cui inevitabilmente il cast di emozioni raddoppia. Mentre nel primo film del 2015 le emozioni centrali erano cinque, infatti, in questo nuovo atto ne arrivano ben quattro nuove, quasi esattamente il doppio insomma.