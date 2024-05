Inside Out, in sviluppo la serie spin-off

Al via la produzione della serie spin-off di Inside Out. Collider ha rilanciato la notizia diffusa da Bloomberg fornendo i primi dettagli sul lavoro. Massimo riserbo sulla possibile data di distribuzione.

Nessuna notizia sul cast dei doppiatori e sulla possibile data di distribuzione su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.

A poche settimane dall’uscita di Inside Out 2, Pixar avrebbe dato il via alla libera alla realizzazione di una serie TV incentrata sulle emozioni protagoniste dell’amato franchise. Stando a quanto riportato, la produzione, intitolata Dream Production, verebbe ambientata nella mente di Riley.

Inside Out è tra i più recenti successi cinematografici nel mondo dell’animazione. Il film, distribuito nel 2015, ha conquistato il favore del pubblico e della critica ottenendo anche la statuetta nella categoria Miglior film d'animazione all’ottantottesima edizione degli Academy Awards. A nove anni di distanza, il 19 giugno il sequel Inside Out 2 sbarcherà sul grande schermo introducendo nuove emozioni.

Ecco la trama ufficiale di Inside Out 2: “Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell'adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni!”.

“Il testo prosegue: “Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola”.