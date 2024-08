14 film da vedere in streaming ad agosto

5/14 Lionsgate

Mindcage - Mente criminale - Sky Cinema Uno. John Malkovich è il protagonista del thriller psicologico in uscita il 19 agosto. I detective Jake Doyle e Mary Kelly sono sulle tracce di un assassino, che replica le atroci modalità degli omicidi del serial killer Lefevre, soprannominato “l’Artista” per via della sua abilità nel disegno. Mary si rivolge proprio a lui, che si trova in carcere, chiedendogli aiuto. In cambio, commuterà la sua pena di morte in ergastolo

Mindcage - Mente Criminale, in esclusiva il trailer del film con John Malkovich. VIDEO