The Nun 2, tutto quello che c'è da sapere sul film in uscita al cinema

Gli spin-off di Conjuring continuano con The Nun. Alla produzione troviamo James Wan che, dopo aver debuttato con Saw nel 2004, ha firmato film che - pur essendo riconosciuti come cult - non hanno avuto troppo successo al botteghino (Dead Silence, Death Sentence). Tornato alle origini con Insidious nel 2010, Wan ha sbancato il box office con The Conjuring nel 2013 (da regista) e con The Nun nel 2018 (da produttore). Ora, eccolo tessere nuovamente le fila del Male soprannaturale.

Gli inizi della saga

La saga horror è cominciata nel 2013. Lorraine e Ed Warren (Vera Farmiga e Patrick Wilson), famosissima coppia di investigatori del paranormale, vengono chiamati ad aiutare i membri della famiglia Perron, terrorizzati dagli eventi soprannaturali che accadono nella loro vecchia casa di Rhode Island.

La storia non è tutta frutto di fantasia. Il punto di partenza sono infatti i racconti di Ed e Lorrain Warren, ricercatori realmente esistiti, che hanno aiutato nel loro lavoro la famiglia Warren (sebbene tra realtà e film ci siano alcune discrepanze).

A The Conjuring ha fatto seguito The Conjuring 2, in cui i detective sono alle prese con un'altra famiglia, tormentata dal demone Valak. Demone che, proprio negli spin-off The Nun e The Nun 2, racconta la sua storia.

Perché la suora? Perché in The Conjuring 2 Valak assume proprio le sembianze di una suora demoniaca.