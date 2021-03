God Is A Bullet, svelato il cast

Papà, non mettermi in imbarazzo, il trailer della serie con Jamie Foxx

God is a bullet, la trama

Nikolaj Coster-Waldau (FOTO) sarà il protagonista del film basato sull’omonimo romanzo dello scrittore statunitense Boston Teran. L’attore danese, classe 1970, ricoprirà il ruolo del protagonista Bob Hightower, ovvero un vice detective intenzionato a indagare sulla morte dell’ex moglie e sul rapimento di sua figlia da parte di una setta satanica.

L’uomo, frustrato dal fallimento delle indagini ufficiali, deciderà di lasciare il suo lavoro e tatuarsi così da infiltrarsi all’interno della setta dando la caccia al suo capo con l’aiuto dell’unica donna fuggita, ovvero Case Hardin, i cui panni saranno rivestiti da Maika Monroe.

Jamie Foxx (FOTO) affiancherà il protagonista in un ruolo di supporto, nel cast troveremo anche January Jones e Andrew Dice Clay.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.