Papà, non mettermi in imbarazzo, il trailer della serie con Jamie Foxx

“Papà, non mettermi in imbarazzo”, la nuova serie originale Netflix visibile anche su Sky Q , arriverà il prossimo 14 aprile. Creata da Bentley Kyle Evans e Jamie Foxx, è ispirata alla reale relazione tra il celebre attore e la figlia Corinne, che è anche tra i produttori esecutivi dello show.

In “Papà, non mettermi in imbarazzo”, Brian Dixon è un imprenditore, ma soprattutto un padre single. Una condizione che non ha mai davvero vissuto, considerando come sua figlia sia cresciuta con la madre. Tutto cambia, di punto in bianco, con la giovane, decisamente cocciuta, entra in casa sua, pronta a sconvolgere l’equilibrio esistente.

Brian dovrà imparare in fretta a fare il padre a tempo pieno, aiutato in qualche modo da suo padre e sua sorella. Quattro persone ben diverse poste sotto lo stesso tetto, garanzia di scontri e ilarità. Nella serie tv si esplora il vero valore della famiglia e il rapporto tra genitori e figli che, andando di pari passo con i tempi moderni, è cambiato, anche in relazione all’uso dei nuovi social media, come TikTok.

Ecco il cast principale dello show: