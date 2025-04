Durante la performance di Abracadabra, il microfono della voce di Poker Face ha smesso di funzionare, tuttavia la cantante ha tranquillamente proseguito l'esibizione sostituendolo in corsa. Successivamente, Lady Gaga ha scherzato sull'accaduto: "Mi dispiace che per un attimo il mio microfono si sia rotto, almeno sapete che canto live".

A luglio Lady Gaga darà il via alla nuova attesa tournée. La cantante porterà la sua musica in giro per il mondo toccando numerose nazioni: dal Canada alla Svezia passando per il Regno Unito. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre l’artista sarà in concerto sul palco dell’Unipol Forum di Assago per gli unici due spettacoli previsti nel nostro Paese.