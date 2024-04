Toy Story 5, la data di uscita del nuovo film Disney

Alla fine di Toy Story 4, abbiamo visto separarsi l’iconico duo formato da Buzz Lightyear e Woody: Woody decide di restare con Bo Peep e i giocattoli smarriti, mentre Buzz si riunisce alla sua attuale proprietaria Bonnie. A dispetto dell'incasso da record (oltre 1 miliardo di dollari al botteghino), e della conclusione quasi perfetta, i vertici della Disney hanno annunciato l'arrivo di un quinto capitolo. Che, ora, ha anche una data d'uscita.

Le date d'uscita di Toy Story 5 e delle altre novità Disney

Venerdì 5 aprile, Disney ha svelato la data d'uscita di Toy Story 5: l'attesissimo film d'animazione sarà in sala il 19 giugno 2026. Una data, questa, già opzionata per un film dal titolo top secret. Ritarda invece l'adattamento live action di Oceania che, inizialmente previsto per il 27 giugno 2025, è stato ri-programmato per il 10 luglio 2026. Le altre date annunciate? The Amateur, thriller di James Hawes con Rami Malek nei panni di un crittografo della CIA, è stato posticipato dall'8 novembre 2024 all'11 aprile 2025. La commedia dell'orrore Nightbitch, tratta dal romanzo satirico di Rachel Yoder e con protagonista Amy Adams, era stata pensata per uscire su Hulu. Ora, l'annuncio di una distribuzione in sala (il 6 dicembre 2024). Il 10 ottobre 2025 vedremo invece Tron: Ares, il 22 maggio 2026 The Mandalorian & Grogu.