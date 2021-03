Toy Story 4: un video mostra il dietro le quinte del film Disney/Pixar

Come si crea un film d’animazione? È un processo lungo, talvolta lunghissimo, soprattutto se si parla di pellicole complesse e strutturate come tutti i lungometraggi della Pixar. Spesso, parlando di queste opere, si tira in ballo la magia, ma la verità è che non c’è nessun incantesimo: si tratta piuttosto del frutto del duro lavoro di tantissime persone.



Fra questi professionisti ci sono anche gli specialisti dedicati alla narrazione, che si occupano di far sì che una storia funzioni dall’inizio alla fine e che i personaggi rimangano fedeli a se stessi, pur andando incontro a inevitabili cambiamenti.