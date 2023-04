Oceania, in sviluppo il live-action con The Rock

Il cast del live action Oceania

La star Auli'i Cravalho sul live action ha scritto: “Oceania ha avuto un impatto così profondo su come pensiamo le principesse Disney. La forza e la perseveranza di Vaiana sono una fonte d'ispirazione per il pubblico di tutto il mondo, per me e per tutti coloro che hanno contribuito a darle vita. Non vedo l'ora di condividere la sua storia in un modo completamente nuovo”. Oltre a riprendere il ruolo di Maui, Dwayne Johnson produrrà il remake live-action di Oceania con i suoi partner di produzione Seven Bucks Productions e Flynn Picture Co. Anche se non è chiaro se riprenderà il ruolo omonimo, Cravalho torna anche come produttrice esecutiva del film con lo scrittore originale Jared Bush coinvolto anche nello sviluppo del remake in una veste non specificata.