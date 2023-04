Lilo & Stitch, Maia Kealoha protagonista del live action Disney

L'attrice esordiente debutterà nel ruolo di Lilo nel remake dell'omonimo film d'animazione del 2002 che sarà diretto dal regista candidato agli Oscar Dean Fleischer Camp e che schiererà nel cast anche l'attore di Una notte da leoni Zach Galifianakis Condividi

FOTOGALLERY @Webphoto - Walt Disney Pictures Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema 12 curiosità sul Re Leone Accolto positivamente dal pubblico e dalla critica, che del remake del classico Disney ha lodato la spettacolarità e il realismo delle immagini, il titolo del 2019 è frutto di un sofisticato lavoro di computer grafica la cui lavorazione ha appassionato gli addetti ai lavori e non solo. Ecco altre cose da sapere sul film Il Re Leone, remake live-action di Jon Favreau del trentaduesimo classico d'animazione della Walt Disney, è stato uno dei massimi successi della stagione cinematografica 2019 e ad oggi detiene diversi primati in termini di incassi. Quinto migliore esordio al botteghino italiano, resta in Italia il film Disney con i più alti incassi di sempre Prodotto da Walt Disney Pictures e da Favreau, in team con i realizzatori di titoli di successo come Il Libro della giungla (2016), Chef (2014) e Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar (2017), Il Re leone vede l'impiego per la prima volta di effetti visivi straordinari grazie ai quali gli animali realizzati con i software sono praticamente indistinguibili da quelli reali Nel film sono presenti ottantasei specie diverse, tutte animate a mano shot-for-shot. La lavorazione del titolo, iniziata nel 2017, che ha richiesto 1490 inquadrature renderizzate, è stata effettuata in un campus allestito per l'occasione a Playa Vista, in California, dove Favreau e il suo team hanno creato un quartier generale altamente tecnologico e ottimizzato per portare a termine un lavoro ultra sofisticato nel minor tempo possibile