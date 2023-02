Lilo & Stitch, nel live action ci sarà Zach Galifianakis

L'attore reso celebre dalla serie di Una notte da leoni entra nel cast dell'adattamento del classico Disney Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Disney ha di recente annunciato che sarà presto disponibile il remake di Lilo & Stitch in versione live action. In questi giorni sono stati aperti i nuovi casting per trovare i personaggi ed è stata annunciata la presenza di Zach Galifianakis, noto al grande pubblico per aver preso parte alla saga di Una notte da leoni. Ancora non si sa quale sia il ruolo che verrà affidato a Zach Galifianakis, anche se, secondo The Wrap, l’attore di origine greca potrebbe essere stato scritturato per impersonare l’alieno Pleakley.

Zach Galifianakis e l’alieno Pleakley vedi anche Lilo e Stitch compie 20 anni, ecco come ha cambiato tradizione Disney Per quanto non sia uno dei personaggi principali, Pleakley è fondamentale per le dinamiche della trama della narrazione. Pleakley è stato inizialmente doppiato da Kevin MacDonald nella sua versione originale e da Mino Caprio in quella italiana. Pleakley fa parte della Federazione Galattica e non ha accettato di buon grado di essere al fianco di Jumba Jookiba come esperto della Terra, eppure si è trovato costretto a ricoprire quel ruolo per catturare Stitch. Questo è il suo ruolo nella versione animata e difficilmente Pleakley verrà rappresentato diversamente nel live movie. I fan del cartone animato si dicono entusiasti per la scelta di Zach Galifianakis in quel ruolo, nel caso venisse confermato ma, in generale, l’attore di origine greco sembra essere stato un ingresso di grande valore per il cast, almeno a quanto si dice tra gli appassionati.

Cosa si sa del live movie di Lilo & Stitch La sceneggiatura di Lilo & Stitch è stata firmata da Chris Kekaniokalani Bright, uno scrittore che ha già esperienza in Disney, come dimostra la sua partecipazione al lungometraggio di animazione Oceania. Non solo, perché Chris Kekaniokalani Bright ha scritto, diretto e prodotto anche il corto Tsuru, che racconta la vita di una infermiera nel 1942. Lilo & Stitch, uscito nelle sale ormai 21 anni fa, è stato uno dei film di animazione di maggior successo degli anni Duemila. Ruota attorno alle avventure di Lilo, una bambina hawaiana di 6 anni che ha adottato Stitch come suo animale domestico. Le avventure dei due sono diventate un vero e proprio must tra i bambini dell’epoca, che non è escluso siano gli spettatori più entusiasti del live action.