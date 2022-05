4/16 ©Webphoto

Southland Tales - Così finisce il mondo (2006). Diventato attore a tempo pieno, Dwayne Johnson si cimenta in questo film scritto e diretto da Richard Kelly (regista di Donnie Darko) e presentato in concorso al Festival di Cannes. È ambientato nella Los Angeles del 2008, in una realtà parallela in cui tre anni prima ci sono stati degli attacchi nucleari in Texas. Johnson è l’attore Boxer Santaros, colpito da amnesia e manipolato da un giocatore d’azzardo e una ex pornostar. Nel cast anche Seann William Scott e Sarah Michelle Gellar

