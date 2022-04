TikTok, il video esilarante di The Rock al Museo delle Cere

Dwayne Johnson si è fermato a fare una foto insieme alla propria statua di cera, immortalata mentre solleva un bicchiere contenente della tequila da lui prodotta. The Rock si è divertito ad imitarne la posa, sottolineando così la straordinaria somiglianza con il manichino di cera. L'attore 49enne ha poi rivolto la sua attenzione alla statua accanto, quella di Khloe Kardashian , dicendo: "Devo presentarti al mio vicino". L'influencer ha immediatamente commentato il video: “Sembra che abbia dell'incredibile compagnia”. The Rock ha poi continuato: "Voglio dire ragazzi, guardate: stiamo bene insieme, giusto?", ha scherzando, suscitando l'ilarità social della stessa Kardashian. Johnson ha poi espresso il suo dispiacere per non essere stato rappresentato con un fondoschiena prominente , proprio come quello della sorella di Kim. Nella clip, l'attore scherzando finge di chiedere ai funzionari del museo di apportare una modifica alla sua figura, per evidenziarne il lato B, in modo da renderlo “importante” come quello della statua accanto. “Aspettate un secondo... Voglio dire ragazzi, è fantastico... possiamo aggiungere un po' di più ai miei glutei , datemi dei glutei così!", ha scherzato l'attore.

The Rock, la sua statua

L'apparizione di Johnson al Madame Tussauds è avvenuta circa un mese dopo la presentazione della sua rappresentazione di cera. Il “finto” Dwayne Johnson è stato immortalato con un completo color cachi, gilet e pantaloni, abbinati ad una camicia chiara. L'attore è stato a Las Vegas anche per presenziare al CinemaCon, dove ha promosso due film di prossima uscita: DC League of Super-Pets, pellicola d'animazione in cui presta la voce a Krypto, il cane di Superman, e Black Adam, film di Jaume Collet-Serra che introdurrà l’antieroe DC. The Rock è stato anche premiato all'evento con l'Entertainment Icon of the Decade Award. Il premio è stato assegnato dal presidente della Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, dopo la presentazione dei due film in uscita dell'attore, per celebrarne i successi degli ultimi 10 anni. “È sempre un lavoro di squadra e tutti noi giochiamo un ruolo fondamentale in tutto ciò che facciamo. Abbiamo tutti fatto affari insieme nel corso degli anni e abbiamo fatto dei bei soldi che è sempre importante e, cosa ancora più importante, abbiamo intrattenuto e fatto sentire bene le persone in tutto il mondo” ha commentato il divo.