Black Adam, The Rock nella prima clip del film DC. VIDEO

Dopo tanta attesa è finalmente possibile dare un primo sguardo a Dwayne “The Rock” Johnson nei panni di Black Adam. L’attore ed ex wrestler si è rivelato al mondo nei panni del nuovo protagonista del cinecomic di casa DC mostrandosi ai fan che, durante il DC FanDome, hanno potuto vedere in anteprima alcune scene del film di Jaume Collet-Serra.

approfondimento Black Adam, nuova foto dal set della pellicola All’interno della presentazione, un’altra breve clip dove Pierce Brosnan (che interpreta Dr Fate) ha parlato per qualche momento di Black Adam e di come il film sarà un qualcosa di mai realizzato prima; introducendo poi i personaggi chiave, tra cui ovviamente The Rock, a cui la Warner sta lavorando da diverso tempo. Sembra che dalle prime indiscrezioni, il lungometraggio sia arrivato alla sua fase di post-produzione, potendo finalmente svelare al mondo alcune scene dove il protagonista si mostra al pubblico dando prova dei suoi superpoteri. Tra gli altri protagonisti, oltre a Dwayne Johnson, vedremo anche: Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman; Noah Centineo come Atom Smaher; Quintessa Swindell nei panni di Cyclope e, come già detto, Pierce Brosnan in quelli di Doctor Fate. Ancora non ci sono conferme, invece, per il ruolo che interpretà Marwan Kenzari.

@Warner Bros

Black Adam, il film che cambierà l’universo DC per sempre approfondimento I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO Da quello che ha rivelato The Rock al DC FanDom, l’intero universo DC cambierà radicalmente con Black Adam. Stiamo parlando di un evento cinematografico senza precedenti che stravolgerà completamente quanto fatto finora nel mondo dei cinecomics. Dal primo trailer è possibile vedere all’opera il celebre protagonista dei fumetti che per pochi secondi mostra al mondo le sue incredibili capacità; ma ciò che stupisce davvero sono le descrizioni dei protagonisti della pellicola che la definiscono come “un qualcosa di mai visto” e come il film con “le scene d’azione più incredibili mai girate”. Tutte prospettive più che allettanti, soprattutto per i fan della DC che, spesso, sono rimasti insoddisfatti delle pellicole realizzate sulla vita dei loro personaggi preferiti, che sembrano essere sempre una spanna sotto il Marvel Cinematic Universe. Come già detto, il film è entrato nella fase di post produzione e stando al primo trailer condiviso dovrebbe arrivare nei cinema il 29 luglio 2022, anche se non viene specificato se ci sarà sin da subito una distribuzione globale o meno.