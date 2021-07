Black Adam, nuova foto dal set della pellicola

Lo scatto in bianco e nero ha ottenuto numerosi commenti positivi e più di due milioni e mezzo di like

Dopo aver comunicato la fine delle riprese, The Rock ha ora regalato un’anteprima del film attraverso un post sul profilo Instagram che conta più di duecentocinquantatré milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra cinema, impegni lavorativi e momenti d relax in compagnia degli affetti.

Ora, Dwayne Douglas Johnson , questo il nome all’anagrafe, ha condiviso uno scatto in bianco e nero dal set mostrando parte della scenografia, queste le sue parole: “Sul set. Black Adam. Questa immagine di Black Adam da dietro vi da un senso tattile dell’assoluta imponente scala e della misura del nostro film. Vedete anche un po’ dell'intricato e bellissimo dettaglio testurizzato del costume di Black Adam (questo non è il vostro classico costume imbottito di muscoli della DC o della Marvel”.

In seguito, l’attore ha aggiunto: “E alla fine intravedete l’enorme e appropriata distruzione. Come tutti noi sappiamo, i supereroi hanno un codice di giustizia e non uccidono i nemici. Ma, Black Adam lo fa. La gerarchia del potere nell’Universo DC sta cambiando”.

Il post ha ottenuto numerosi commenti positivi e più di due milioni e mezzo di like.