Black Adam, The Rock annuncia l'ultima settimana di riprese

L’attore, classe 1972, su Instagram: “Questa è la nostra ultima settimana di produzione per le riprese di Black Adam. Ragazzi, non posso ringraziarvi abbastanza per tutto il vostro supporto”

Al via l’ultima settimana di riprese dell’attesa pellicola che vedrà D wayne Douglas Johnson nei panni di Black Adam. Nelle scorse ore l’attore ha aggiornato il pubblico in merito allo stato dei lavori della pellicola.

The Rock. “La gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare”

Poche settimane fa The Rock, classe 1972, ha rivelato alcuni dettagli sul film che farà il suo debutto il 29 luglio 2022. Ora, l’attore ha fornito nuove informazioni sulle riprese che giungeranno al termine tra pochi giorni: “Tornato al lavoro. Questa è la nostra ultima settimana di produzione per le riprese di Black Adam. Ragazzi, non posso ringraziarvi abbastanza per tutto il vostro supporto. Ne sono grato, davvero. Quasi due anni di duro lavoro, allenamenti intensi, dieta, preparazione per il personaggio e la realizzazione”.





In seguito, The Rock ha aggiunto: “Per tutto questo tempo siete stati lì a combattere con me. E ora è il mio momento e spero di riuscire a consegnarvi il definitivo antieroe che meritate. La gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare”.