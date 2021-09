The Rock commenta la foto del suo sosia

Una somiglianza che non è passata inosservata. Nelle ultime ore un tweet ha attirato grande attenzione mediatica sui social divenendo virale in breve tempo, stiamo parlando della foto del sosia dell’ attore che ha poi notato le foto commentandole su Twitter.

approfondimento

Emily Blunt e The Rock insieme in un nuovo film

Nelle scorse ore Dwayne Douglas Johnson, questo il nome all’anagrafe, ha rilanciato il tweet che ha sottolineato la sua somiglianza con un agente di polizia. L’attore, classe 1972, è rimasto sbalordito: “Wow! Il ragazzo sulla sinistra è decisamente più bello”.

The Rock ha poi invitato l’uomo a bere qualcosa insieme in futuro così da poter ascoltare tutte le sue storie; in poco tempo il tweet di Dwayne Johnson ha ottenuto più di 3.700 retweet e oltre 41.000 like.