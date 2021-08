Emily Blunt e The Rock insieme in un nuovo film

Emily Blunt sarà Kate Warne

approfondimento

Jungle Cruise, The Rock festeggia il film con un video su Instagram

Da un lato una delle attrici più iconiche del grande schermo, dall’altro l’attore che si è affermato velocemente come uno degli artisti più influenti a livello mondiale, Emily Blunt e Dwayne Johnson sono pronti per un nuovo lavoro insieme.

Poco fa il magazine ha riportato in esclusiva le informazioni riguardanti la pellicola che avrà come protagonista Emily Blunt e che vedrà coinvolto The Rock in qualità di producer.