The Rock parla del lavoro sul set con Emily Blunt

Jungle Cruise è il titolo della pellicola che vede protagonisti due degli attori più celebri della settima arte, ovvero The Rock ed Emily Blunt .

L'attore , classe 1972 , ha condiviso un filmato scrivendo nella didascalia: “Nella mia vita non ho mai, mai lavorato con un’altra co-star che mi facesse ridere così tanto quanto lei”.

Emily Blunt e The Rock insieme in un nuovo film

In seguito, The Rock (FOTO) ha aggiunto: “Questo livello di tranquillità e leggerezza si ottiene con la fiducia e la fiducia accende l’alchimia e l’alchimia e ciò che voi ragazzi avete amato sullo schermo in Jungle Cruise”.

Il post dell’attore ha ottenuto numerosi commenti contando al momento anche più di un milione di like.