Pessime notizie per tutti i fan che speravano d’aver intravisto una chance di riconciliazione tra Vin Diesel e Dwayne Johnson. I due di nuovo insieme per Fast & Furious 10? La cosa non sembra possa realizzarsi. Gli ultimi due capitoli della celebre saga dovranno fare a meno di Hobbs, che continuerà la propria storia nello spin-off al fianco di Shaw, ovvero Jason Statham.

approfondimento Fast & Furious, Vin Diesel chiama The Rock: Non lasciare, devi esserci All’inizio di novembre, Vin Diesel aveva affidato un messaggio riconciliante a Instagram. Un appello lanciato via social affinché The Rock tornasse a far parte della saga per l’ultimo viaggio, diviso in due film. Probabilmente un modo per mettere l’attore spalle al muro dinanzi alla platea dei social. È questo che viene da pensare dopo le ultime dichiarazioni dell’ex wrestler.