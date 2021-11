Fast & Furious, Vin Diesel chiama The Rock: "Non lasciare, devi esserci"

La riposta di Dwayne Johnson ha fatto impazzire i fan. C’è già grandissima attesa per i due capitoli finali di Fast & Furious 10 Condividi

Tutti i fan di Fast & Furious, e non solo, sanno bene come non scorra buon sangue tra Vin Diesel e Dwayne Johnson. I due hanno evidenziato delle differenze artistiche particolarmente inconciliabili sul set, il che ha portato a una definitiva rottura. Se inizialmente alcune voci di corridoio avessero sottolineato la voglia di protagonismo dei due, non in grado di gestire le esigenze da divo dell’altro durante le riprese, la verità è poi venuta a galla.

Vin Diesel e The Rock, prove di pace Vin Diesel si è affidato a Instagram per tendere la mano in maniera pubblica a Dwayne Johnson, che sarà ora obbligato a rispondere. Alcuni rumor avevano già ipotizzato un suo ritorno ma senza condividere alcuna scena con Toretto. Le cose sembrano invece poter andare diversamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vin Diesel (@vindiesel)

approfondimento Fast & Furious: Hobbs & Shaw, il cast del film. FOTO “Dwayne, fratellino mio, è arrivato il momento. Il mondo sta attendendo il finale di Fast 10. Come sai i miei figli ti chiamano zio Dwayne a casa nostra. Non c’è vacanza che passi senza che voi non mandiate gli auguri. Ma è venuto il momento. Il nostro retaggio ci attende. Ti dissi anni fa che avrei mantenuto la mia promessa a Pablo. Giurai che avremmo raggiunto il meglio nel finale. Lo dico con amore, devi esserci. Non lasciare il franchise. Hai un ruolo molto importante da interpretare. Hobbs non può avere il volto di nessun altro. Spero che ti dimostrerai all’altezza e compirai il tuo destino”.

La risposta di The Rock In un lampo ogni dissapore sembra essere stato messo da parte. Il messaggio pubblico di Vin Diesel e la richiesta di tornare fatta dinanzi al mondo paiono aver avuto effetto. La risposta su Instagram di The Rock non prevede parole ma soltanto una foto dal grande impatto. L’attore ha infatti pubblicato uno scatto con Vin Diesel. I due sono immortalati mentre si stringono le mani. Un gesto d’affetto e un segnale di distensione. Hobbs potrebbe davvero tornare per il grande finale di Fast & Furious.