Fast & Furious, Dwayne Johnson: The Rock dice addio alla saga

Il duro confronto tra Vin Diesel e Dwayne Johnson sul set di “Fast & Furious” ha lasciato una ferita aperta mai risanata. I due attori hanno ovviamente due versioni differenti e la verità probabilmente non verrà mai a galla. Ciò che è certo è che lo scontro tra le due star non ha di certo fatto del bene alla saga. Il personaggio di Hobbs non ci sarà in “Fast & Furious 9” e non tornerà mai più, stando alle parole di Dwayne Johnson. Per seguire le sue avventure occorrerà attendere il sequel di “Hobbs & Shaw”, che vede The Rock al fianco di Jason Statham.

Il successo in ambito cinematografico dell'ex wrestler gli ha infatti consentito di creare uno spin-off di successo di "Fast & Furious". Il primo del genere, che ha anche riscosso un ottimo risultato al botteghino. Da allora la crepa si è ampliata, coinvolgendo anche altri elementi del cast, come Michelle Rodriguez, che ha avuto da ridire in merito a questo progetto extra.

Vin Diesel, Dom nella saga di "Fast & Furious", è tornato a parlare del rapporto con Dwayne e del duro confronto avuto sul set. La sua versione è totalmente incentrata sul metodo attoriale. Intervistato da "Men's Health", Diesel ha spiegato come senta una grande responsabilità per la saga, ricoprendo il ruolo di produttore. "Il personaggio di Hobbs era molto complesso. Dargli una forma non era facile e al tempo pensai di usare le maniere forti, a fin di bene, così da portare l'interpretazione di Dwayne Johnson dove doveva essere. Ho sentito la responsabilità di prenderlo e farlo immergere nel mondo del cinema, senza dare l'impressione al pubblico di conoscere già il suo personaggio. Vado molto fiero del risultato finale. È servito tanto lavoro, anche se a volte sono state necessarie le maniere forti. Sono pronto a tutto per ottenere le interpretazioni che voglio in ciò che produco".