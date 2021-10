Fast & Furious: Hobbs & Shaw, il cast del film. FOTO

7/10 ©Kika Press

Eddie Marsan come professor Andreiko. Uno dei volti noti del cinema internazionale, è arrivato al successo nel 1992 con la serie tv The Piglet Files. Tra i suoi lavori più conosciuti troviamo: Gangs of New York, AfterLife, 21 Grammi, V per Vendetta, The Illusionist, Mission Impossibile III, Hancock e molti altri.

Fast & Furious 9, Vin Diesel pubblica una clip della versione Director's Cut