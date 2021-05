Luther, Idris Elba annuncia le riprese del film

“Luther” avrà una conclusione al cinema, o su una piattaforma streaming. L’ultimo capitolo sarà però certamente rappresentato da un film. Le news in merito sono poche ma Idris Elba , protagonista dello show targato “BBC”, ha aggiornato i fan in merito alle riprese, non ancora iniziate.

Luther, il film: cosa sappiamo

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio

Nelle passate settimane Idris Elba si era così espresso sul progetto cinematografico di “Luther”. Ecco le sue parole: “Ho sempre detto di volere un film della serie ed è a quello che ci stiamo avvicinando. Una pellicola non dà particolari limiti. Si può essere un po’ più coraggiosi con la storia proposta. Possiamo anche avere un respiro più internazionale, il che aumenterebbe la nostra portata. John Luther, però, sarà sempre John Luther”.

È da tempo che si parla di un progetto cinematografico. Anni fa l’attore spiegava come si stessero facendo passi avanti in tal senso: “’Luther’ ha tutte le caratteristiche per avere un’atmosfera simile ai film neo-noir degli anni Novanta. Penso a film come “Seven” o “Nella morsa del ragno”. Ci piacerebbe usare quel modello per una pellicola su ‘Luther’. Ci saranno più omicidi e proveremo a spingere la storia a un livello più alto, con una scena internazionale magari”.

Per chiunque non avesse ancora visto “Luther”, Spoiler Alert. Nella quinta stagione il protagonista si ritrova diviso tra due casi. Uno di questi è tremendamente privato. Il figlio di un noto criminale è sparito nel nulla e il boss George Cornelius ritiene responsabile Luther.

Questi deve dare asilo a una rediviva Alice, che vuole ottenere la propria vendetta proprio nei confronti del boss. In breve l’intero mondo di Luther piomba ancora una volta nel caos. Con la sua nuova collega porta avanti, a fatica, le indagini su un temibile serial killer.

La vita oscura di Luther e i suoi coinvolgimenti con la malavita lo spingono a un passo dalla fuga. La sua collega ha ricollegato tutti i punti ma viene uccisa a sangue freddo da Alice. La donna si sente tradita e ferisce John, che la insegue. Il tutto conduce alla morte della donna, che lascia l’uomo che di fatto ama alle prese con una scia di morte che conduce al suo arresto.