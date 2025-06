I Negrita annunciano un nuovo tour nei teatri

Dopo una primavera passata a infiammare i club più noti della scena musicale italiana e un’estate trascorsa in chiave acustica, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich si preparano a una nuova avventura live. La band annuncia il ritorno nei teatri con una tournée che li vedrà protagonisti, tra novembre e dicembre, sulle scene più prestigiose della Penisola. Il titolo scelto per questo nuovo viaggio musicale è “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

I Negrita hanno annunciato un nuovo tour nei teatri.

Dopo una primavera passata a infiammare i club più noti della scena musicale italiana e un’estate trascorsa in chiave acustica, Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich si preparano a una nuova avventura live. La band annuncia il ritorno nei teatri con una tournée che li vedrà protagonisti, tra novembre e dicembre, sulle scene più prestigiose della Penisola. Il titolo scelto per questo nuovo viaggio musicale è “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”.

Si tratta di una nuova fase live per il gruppo. Il debutto ufficiale della tournée è fissato per il 7 novembre 2025, con una data zero all’Auditorium 10 settembre 1943 di Isernia. A partire da quella serata, i Negrita saranno di nuovo in formazione elettrica al completo, riportando sul palco tutta l’energia che da sempre li contraddistingue. Un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo i brani tratti dal loro più recente lavoro discografico, Canzoni per anni spietati, uscito lo scorso marzo dopo sette anni dall’ultima pubblicazione in studio.



Potete guardare il post con cui i Negrita hanno annunciato il nuovo tour nei teatri nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo.