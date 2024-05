Festival di Cannes 2024, cerimonia di premiazione e red carpet. LIVE

Gran parte dei film in Concorso alla 77ª edizione del Festival di Cannes approderanno presto nei cinema e sulle piattaforme di streaming.

Sono già in sala I dannati di Roberto Minervini (in arrivo da Un Certain Regard) e Marcello mio di Christophe Honoré, mentre Parthenope di Paolo Sorrentino è atteso per metà ottobre.

In sala arriveranno anche The Substance con Demi Moore e Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof.

Saranno inoltre distribuiti i film Emilia Perez, Bird, Megalopolis, Limonov, Oh, Canada e The Apprentice.

Nessun dubbio per Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, mentre è ancora da confermare The Shrouds di David Cronenberg con Vincent Cassel e Diane Kruger.

Restano ancora sospesi altri titoli, come l'opera prima Diamant Brut della francese Agathe Riedinger e Anora di Sean Baker. Il film di chiusura del Concorso, La plus précieuse des marchandises di Michel Hazanavicius, fa invece parte del listino di Lucky Red