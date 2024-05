Chi è Camille Cottin, la madrina del Festival di Cannes 2024

13/13 ©Getty

Attrice francese dal seguito internazionale, Camille Cottin è stata scelta come maitresse de ceremonie di Cannes 77. La madrina del Festival di Cannes 2024, in programma sulla Croisette dal 14 al 25 maggio, ha aperto e chiuderà le danze della prestigiosa kermesse, giunta alla sua 77esima edizione. A presentare, come di consueto, la serata di apertura e quella di chiusura c'è lei come presentatrice d’eccezione. Camille Cottin è l’anfitrione della kermesse nella serata di apertura, martedì 14 maggio, e anche in quella di chiusura, il 25 maggio.