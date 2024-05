Festival Cannes 2024, il cane Messi sfila sul red carpet con le star

Cinema

Festival di Cannes 2024, le pagelle ai look sul red carpet di apertura

Si accendono i riflettori sul tappeto rosso della prestigiosa kermesse cinematografica che, come da tradizione, promette imperdibili momenti glamour. La prima sfilata precede la proiezione del francese “Le Deuxième Acte” di Quentin Dupieux ma tutti gli sguardi sono per la grande ospite della cerimonia d'apertura, la diva hollywoodiana Meryl Streep che sulla Croisette verrà premiata per la sua eccezionale carriera A cura di Vittoria Romagnuolo

Messi, il Border Collie di Anatomia di una caduta, il film di Justine Triet premiato lo scorso anno alla Croisette, è la prima star a sfilare sul tappeto rosso del Festival di Cannes su cui i riflettori saranno accesi da martedì 14 maggio fino a sabato 25 maggio. Col cane c'è la sua addestratrice Laura Martin Contini in abito in tulle grigio polvere. La cerimonia d'apertura della kermesse, del resto, merita un look speciale. Per lei il voto è 7. E per Messi? Lui è semplicemente adorabile



Il tappeto rosso di Cannes è una vera e propria calamita per tutte le bellissime dello showbiz che approfittano dell'occasione per sfoggiare creazioni da sera dallo stile incredibile. La modella, attrice e imprenditrice russa Tatiana Korsakova, arriva in abito di velluto verde smeraldo con spacco e strascico. Impeccabile, coi guanti corti bianchi. Voto: 7.5