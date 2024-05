Festival di Cannes 2024, le pagelle ai look sul red carpet di apertura

1/9 ©Getty

Messi, il Border Collie di Anatomia di una caduta, il film di Justine Triet premiato lo scorso anno alla Croisette, è la prima star a sfilare sul tappeto rosso del Festival di Cannes su cui i riflettori saranno accesi da martedì 14 maggio fino a sabato 25 maggio. Col cane c'è la sua addestratrice Laura Martin Contini in abito in tulle grigio polvere. La cerimonia d'apertura della kermesse, del resto, merita un look speciale. Per lei il voto è 7. E per Messi? Lui è semplicemente adorabile



