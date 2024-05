11/14 ©Getty

Il muro di flash è tutto per Anya Taylor-Joy, l'interprete di Furiosa - A Mad Max Saga. La star del grande e piccolo schermo, sulla Croisette da un paio di giorni per le interviste legate alla pellicola, incanta con la sua bellezza magnetica il pubblico della kermesse. Per il red carpet più importante, la ventottenne mette da parte gli outfit seducenti e opta per la classicità, un dress da fata Dior impreziosito da molti diamanti Tiffany. I lunghi capelli sono legati in un sofisticato chignon. Una diva irresistibile

