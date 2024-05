Furiosa - A Mad Max Saga, le interviste al cast del film. VIDEO

Alla vigilia della prima mondiale al Festival di Cannes del quinto capitolo della iconica saga di George Miller, l'autore e i suoi due attori principali, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, hanno raccontato cosa pensano dei personaggi che interpretano sul grande schermo. Ecco cosa sapere sull'epopea di Furiosa che debutterà nelle sale italiane il 23 maggio

Dopo le prime tappe di un tour globale partito dall'Australia a inizio maggio, la star di Furiosa A - Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy e il suo compagno d'avventura Chris Hemsworth, sono sbarcati insieme a George Miller, il creatore della fortunata saga action, al Festival di Cannes (LO SPECIALE) che ospita la pellicola nella sezione Fuori Concorso per la sua prima proiezione in assoluto.

In attesa della grande serata dedicata al film, il quinto della saga Mad Max, le due star hollywoodiane hanno incontrato la stampa per discutere dei loro personaggi che fin dalle prime immagini e nei trailer si sono imposti all'attenzione dei fan per la loro forza e il loro carattere. Le interviste a cui fa riferimento questo articolo sono di Denise Negri.



Furiosa A - Mad Max Saga: la trama Furiosa A - Mad Max Saga arriverà nei cinema italiani il prossimo 23 maggio ma sono già tantissime le cose da raccontare sul film numero cinque della saga d'avventura e postapocalittica Mad Max, il cui ultimo titolo risale al 2015, anno di uscita dell'acclamato Mad Max: Fury Road.

È proprio a questo lungometraggio che il nuovo film fa da prequel, dal momento che racconta le vicende di Furiosa da giovane, cioè prima di diventare il capitano di guerra che il pubblico ha conosciuto grazie a Charlize Theron, in uno dei ruoli più celebri della sua carriera.

Nella nuova avventura Furiosa, strappata da piccola dal Luogo Verde delle Molte Madri, deve mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa sopravvivendo ai pericoli del deserto.

Prigioniera dell'orda di motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus - villain interpretato da Chris Hemsworth – finirà nel mezzo dello scontro di quest'ultimo col giovane Immortan Joe. L'Odissea per tornare a casa, diventerà per la protagonista anche il cammino che le permetterà di trovare sé stessa. leggi anche Furiosa: Mad Max Saga, il primo trailer del film con Anya Taylor-Joy

George Miller racconta la nascita del mito di Furiosa

George Miller, che per Furiosa A - Mad Max Saga ha lavorato, come sempre, su più livelli, sia dietro la macchina da presa che al copione, collaborando col co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris anche per questa sceneggiatura, ha detto ai microfoni di Sky TG24 (intervista in alto nell'articolo) che, nel realizzare questo nuovo spettacolare lungometraggio ha cercato di dare risposta a una specifica domanda: “Che cosa abbiamo dentro, da bambini, che si evolve, si sviluppa, fino a farci diventare chi siamo adesso?”, si chiede l'autore.

La spinta furibonda alla vita e alla ricerca degli affetti da cui era stata strappata via è il motivo che spinge Furiosa a intraprendere il suo percorso di emancipazione e crescita ma la domanda può essere posta anche a tutti gli altri personaggi che popolano anche Fury Road. Cosa succede se strappiamo qualcuno dall'ambiente in cui è cresciuto e lo costringiamo a usare tutte le sue risorse fino al limite, per un lungo periodo di tempo?

Anya Taylor-Joy: “Adoro Furiosa e la sua resilienza” Anya Taylor-Joy ha rivelato che ciò che più ha amato della protagonista del film, la giovane Furiosa, è il suo carattere resiliente.

La diva ventottenne ha spiegato nelle interviste alla stampa presente a Cannes che “è bello vedere un film in cui una donna cerca di trovare la propria strada in un mondo distrutto da uomini selvaggi”. L'ultima musa di Miller ha aggiunto: “Credo che molte donne sapranno riconoscersi in lei, in qualche modo”. E ha concluso, sempre a proposito della sua Furiosa: “L'aspetto che più preferisco è la sua totale incapacità di subire, di rimanere passiva”

Forte e molto consapevole, l'attrice nata a Miami è entrata così tanto nel personaggio da continuare a vestire il suo stile anche nel tour promozionale della pellicola. Come molte sue colleghe, Anya Taylor-Joy sta facendo scelte di guardaroba a tema col film per i suoi appuntamenti con la stampa. Non è raro, di recente, vederla vestita di nero o di pelle, look che richiamano lo spirito della sua Furiosa sul grande schermo.



Hemsworth: “Dementus, un leader carismatico”

Chris Hemsworth, invece, ha detto che ciò che più lo ha incuriosito del suo personaggio, Dementus, è la sua capacità di fare proseliti in un luogo così selvaggio. “Ho immaginato che dovesse avere comunque un certo carisma”, ha detto l'attore che ha proseguito: “Ho pensato avesse un senso dell'umorismo tutto suo, per questo le persone amano stargli vicino. Lui promette di portare via le loro sofferenze, di prendersi cura di loro, di avere le risposte e dare una speranza a chi l'ha perduta completamente”.