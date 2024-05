Le deuxieme acte, il film d'apertura del Festival di Cannes 2024

Le deuxieme acte, tutto quello che c’è da sapere sul film

Le deuxieme acte, distribuito a livello internazionale con il titolo The Second Act, è la pellicola d’apertura della 77esima edizione del Festival di Cannes (FOTO), in programma da martedì 14 a sabato 25 maggio.

Le deuxieme acte , il trailer e la trama

Il film ruota attorno al desiderio di Florence di introdurre il fidanzato David al padre Guillaume. Ma David vorrebbe spingere la ragazza tra le braccia dell’amico Willy. Diaphana Distribution ha pubblicato il trailer e la sinossi della pellicola. Questa la trama: “Florence vuole introdurre David, l’uomo di cui è follemente innamorata, a suo padre Guillaume. Ma David non è attratto da Florence e vuole farla cadere tra le braccia del suo amico Willy. I quattro personaggi si incontrano in un ristorante in mezzo al nulla”.