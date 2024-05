19/23 ©Getty

Demi Moore è attesa al Festival di Cannes per The Substance di Coralie Fargeat. Il film, in concorso per la Palma d'oro, racconta di un prodotto di nome La Sostanza che promette di generare una persona più giovane, più bella, più perfetta. Chi lo prova, però, deve accettare di dividere i suoi tempi: una settimana per una versione, una per l'altra