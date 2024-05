Megalopolis, 1ª clip del film di Francis Ford Coppola con Adam Driver

Finalmente è arrivato un primo assaggio di Megalopolis, l’attesissimo film di Francis Ford Coppola di cui nelle scorse ore è uscita la prima clip (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo).



Con “attesissimo” si intende proprio letteralmente, non tanto per dire: questa pellicola, infatti, è in ballo ormai da decenni. Si tratta del progetto di lunga data del celebre regista americano, qualcosa che i suoi fan aspettano trepidanti da moltissimo tempo e che ora, finalmente, pare essere prossimo ad approdare sul grande schermo.

Il protagonista di Megalopolis è Adam Driver e l’ispirazione di base arriva da Things to Come di H.G. Wells, come lo stesso Coppola ha rivelato nei mesi scorsi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Il regista (padre putativo de Il padrino) ha raccolto filmati di New York nei primi anni 2000, incluse molte "immagini commoventi", così le ha definite Coppola, dell'11 settembre.

Il regista stesso ha finanziato di tasca propria il progetto, mettendoci la bellezza di 120 milioni di dollari personali.

Ora siamo finalmente in dirittura d’arrivo, dato che la première di Megalopolis è in programma alla fine di questo mese: sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il prossimo 17 maggio, dove concorrerà per la Palma d'Oro contro Kinds of Kindness, Oh, Canada e molti altri.



Potete guardare la prima clip del film Megalopolis nel video che trovate in fondo a questo articolo.